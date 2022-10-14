МИД Азербайджана отверг необоснованные обвинения Макрона в адрес страны (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Мы отвергаем необоснованные обвинения Президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес Азербайджана. Однобокие высказывания Президента Франции против Азербайджана, рассчитанные на внутреннюю аудиторию и открыто защищающие Армении, неприемлемы.

Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что Президент Франции является главой того государства, которое ни словом не обмолвилось о почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана, о грубом нарушении ею прав сотен тысяч азербайджанцев, пренебрежении Арменией фундаментальными принципами международного права, невыполнении ею резолюций СБ ООН, и это при том, что Франция являлась сопредседателем Минской группы. Президент Франции, к сожалению, до сих пор молчит о невыполнении Арменией положений трехстороннего заявления, а также о том, что, установка Арменией мин на территории Азербайджана угрожает безопасности в регионе.

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