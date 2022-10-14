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Не вижу никаких проблем касательно функционирования Зангезурского коридора - Эрдоган

Политика Материалы 14 октября 2022 13:41 (UTC +04:00)
Не вижу никаких проблем касательно функционирования Зангезурского коридора - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Не вижу никаких проблем касательно функционирования Зангезурского коридора.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Казахстана.

"Мы встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге в узком формате. После чего мы встретились и с участием делегаций и обсудили эти вопросы. Не вижу никаких проблем в связи с функционированием Зангезурского коридора", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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