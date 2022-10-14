В ближайшее время состоится третья встреча комиссий по делимитации - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время состоится третья встреча комиссий по делимитации.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, об этом было заявлено на состоявшейся сегодня в Астане трехсторонней встрече между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

На встрече состоялся обмен мнениями между Азербайджаном и Арменией по различным направлениям нормализации. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что важно начать практическую работу на основе прогресса, достигнутого в ходе переговоров в трехсторонней рабочей группе по открытию коммуникаций. Было сказано, что в ближайшее время планируется проведение третьей встречи комиссий по делимитации. Также отмечено, что Азербайджан выступает за то, чтобы работа в этом процессе велась по конкретным направлениям.

Министр подчеркнул важность всестороннего исполнения трехсторонних заявлений. В связи с этим была подчеркнута необходимость реализации Арменией невыполненных ею положений заявлений, а также отмечено, что установка Арменией мин на территории Азербайджана и непредоставление ею карт минных полей в полном объеме является серьезной проблемой.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим гуманитарным вопросам, способствующим процессу нормализации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)