Президент Ильхам Алиев: Была попытка отправить миссию ЕС и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута

БАКУ/Trend/ - Была попытка отправить миссию ЕС и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"6 октября на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием Президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и Президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум 2 месяца и цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, - помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута. Поэтому миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии.

К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием Президента Франции, хотя Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет, - Франция как сопредседатель Минской группы, да, она имела мандат на посредническую миссию, но поскольку карабахский конфликт урегулирован и в услугах Минской группы необходимости нет, тем более, что эти услуги, если можно так выразиться, были «медвежьей» услугой, как я уже сказал, Минская группа не сделала ничего, ни один сантиметр нашей территории не был освобожден, - Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому Президенту участвовать в этой встрече. Что касается участия председателя Европейского Совета, то, как вы знаете, уже несколько трехсторонних встреч было проведено в Брюсселе и в принципе мы всегда поддерживали усилия Европейского Союза в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге Президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он объявил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность. Азербайджан вел войну на своей международно признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. Мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность. Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит. Ну это, как говорится, вопрос двухсторонних отношений. А также были высказаны тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно , что «Россия сыграла в азербайджанскую игру». Насколько политически корректно Президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал глава государства.