Зангиланскому аэропорту присвоен международный статус (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зангиланскому аэропорту присвоен международный статус.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, учитывая согласованные предложения министерства цифрового развития и транспорта, министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и ЗАО “Азербайджанские Авиалинии”, присваивается международный статус Зангиланскому аэропорту, строительство которого завершено, отвечающему соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить в соответствующие международные организации информацию о присвоении Зангиланскому аэропорту международного статуса.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)