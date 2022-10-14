Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Зангиланскому аэропорту присвоен международный статус (Дополнено)

Политика Материалы 14 октября 2022 15:23 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 15:12)

БАКУ /Trend/ - Зангиланскому аэропорту присвоен международный статус.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, учитывая согласованные предложения министерства цифрового развития и транспорта, министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и ЗАО “Азербайджанские Авиалинии”, присваивается международный статус Зангиланскому аэропорту, строительство которого завершено, отвечающему соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить в соответствующие международные организации информацию о присвоении Зангиланскому аэропорту международного статуса.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости