Президент Ильхам Алиев: Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"И в заключение по судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также у нас был обмен мнениями по этому вопрос. Наша позиция ясна, четкая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной стороной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи", - сказал глава государства.