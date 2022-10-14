Президент Ильхам Алиев: Миссия ЕС будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ

БАКУ/Trend/ - Миссия ЕС будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"6 октября на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием Президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и Президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум 2 месяца и цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, - помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута. Поэтому миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии", - сказал глава государства.