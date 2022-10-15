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Хроника Победы (15.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева призывала мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО)

Политика Материалы 15 октября 2022 00:04 (UTC +04:00)
Хроника Победы (15.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева призывала мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 15 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Насколько надо быть бесчеловечным, безжалостным и морально деградированным, чтобы умышленно обстрелять кладбище во время похоронной процессии? Призываю мировое сообщество осудить военные преступления Армении и выражаю свои соболезнования семьям и близким погибших. Да упокоит Всевышний их души".

Хроника Победы (15.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева призывала мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО)
Хроника Победы (15.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева призывала мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО)
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