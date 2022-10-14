Мы поддерживаем мирный процесс и находимся в координации с Азербайджаном - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Главным препятствием для стабильности и прочного мира на Южном Кавказе является отсутствие всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения в связи с подписанием мирного соглашения продолжаются. Мы поддерживаем этот процесс и координируем все эти вопросы с Азербайджаном, что естественно.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с катарским коллегой в рамках восьмого заседания Высшего стратегического комитета Турция-Катар.

Он отметил, что в настоящее время соглашение об отношениях между Турцией и Арменией не обсуждается, лишь предпринимаются шаги по нормализации отношений между двумя странами, и с этой целью специальные представители встречались уже четырежды.

Кроме того, по словам Чавушоглу, в этом плане чрезвычайно полезной была встреча Президента Турции с армянским премьером Пашиняном в Праге.