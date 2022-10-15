Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С вечера 14 октября до ночных часов 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хазиневар и Гюнешли Басаркечарского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом Trend сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)