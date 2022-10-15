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В труднопроходимых горных районах Азербайджана прокладываются новые пути снабжения - минобороны (ВИДЕО)

Политика Материалы 15 октября 2022 11:16 (UTC +04:00)
В труднопроходимых горных районах Азербайджана прокладываются новые пути снабжения - минобороны (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии дороги очищаются от мин, прокладываются пути снабжения подразделений в горных районах со сложным, труднопроходимым рельефом.

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