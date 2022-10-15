В труднопроходимых горных районах Азербайджана прокладываются новые пути снабжения - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии дороги очищаются от мин, прокладываются пути снабжения подразделений в горных районах со сложным, труднопроходимым рельефом.

Частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии во взаимодействии с государственными структурами в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых каменистых участках, в октябре текущего года проложено более 50 километров, а в целом на освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день - более 1 078 км новых путей обеспечения. Кроме того, в течение октября на проложенных дорогах был установлен 81 дорожный знак, а всего – 1 796.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений ВС Азербайджана на освобожденных территориях за период с 1 по 15 октября более 550 гектаров полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день разминировано более 27 960 гектаров, в результате чего обнаружено и обезврежено 9 726 противопехотных, 2 485 противотанковых мин и 10 316 неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия по разминированию направлены на населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, дороги и объекты инфраструктуры на освобожденных территориях.

Продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другие необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)