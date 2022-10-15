Власти Армении ложной информацией хотят повлиять на разгневанных граждан, потерявших своих детей на войне - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Распространяя ложную информацию, путем манипуляций власти Армении хотят нейтрализовать существующее в обществе недовольство, и в частности повлиять на разгневанных граждан, потерявших своих детей на войне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию армянских властей в последние дни о том, что якобы в ходе пресечения армянской военной провокации 12-14 сентября текущего года азербайджанская армия потеряла более 400 человек.

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