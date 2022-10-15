Власти Армении ложной информацией хотят повлиять на разгневанных граждан, потерявших своих детей на войне - Лейла Абдуллаева (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распространяя ложную информацию, путем манипуляций власти Армении хотят нейтрализовать существующее в обществе недовольство, и в частности повлиять на разгневанных граждан, потерявших своих детей на войне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию армянских властей в последние дни о том, что якобы в ходе пресечения армянской военной провокации 12-14 сентября текущего года азербайджанская армия потеряла более 400 человек.

"Не в первый раз мы сталкиваемся с абсолютно необоснованной, ложной информацией армянских властей. Хорошо помним, к чему привели попытки армянской стороны ввести общественность в заблуждение ложной информацией в ходе 44-дневной войны. Как известно, официальная информация о потерях Вооруженных сил Азербайджана в столкновениях 12-14 сентября предоставлена министерством обороны страны. В ходе пресечения широкомасштабной военной провокации вооруженных сил Армении погибли 80 наших военнослужащих. Министерство обороны Азербайджана, в отличие от министерства обороны Армении, предоставляет информацию о наших военнослужащих, погибших в ходе военных столкновений, полностью открыто, с указанием имен и фамилий, и этот список размещен на сайте министерства. Наши шехиды - это источник нашей гордости, их похороны проходят с участием большого количества людей - представителей общественности, государственных чиновников, и широко освещаются СМИ. Еще раз хотим подчеркнуть, что, в отличие от армянской стороны, представленные азербайджанской стороной данные о потерях военнослужащих не могут вызывать сомнений. Армянские официальные лица, желающие скрыть некомпетентность своей армии, стремящиеся деструктивными методами изменить внутригосударственную повестку дня, должны наконец понять, что для обеспечения стабильности в своей стране, в первую очередь, они должны избегать провокаций, предпринимать конкретные шаги в направлении нормализации и мира с соседними странами. Другого пути для этого не существует", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)