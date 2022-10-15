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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

Политика Материалы 15 октября 2022 21:12 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

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БАКУ /Trend/ - В субботу состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе МИД Азербайджана, в продолжение встречи лидеров двух государств, состоявшейся в Астане, министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным темам двусторонней повестки дня.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

В ходе телефонного разговора были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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