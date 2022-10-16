Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 15 октября с 15:20 до 18:00 и в ночь на 16 октября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направленных населенных пунктов Еникенд и Юхары Шорджа Басаркечерского района, Гарашен Горусского района, Чинарлы Товузгалинского района, из огнестрельного оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенных в направлении населенных пунктов Джамилли и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, Гусюлю Лачинского района, а также Коханаби Товузского района .

Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях, были принятые адекватные ответные меры.