В Стамбуле пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - 17 октября в Стамбуле состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, помимо приоритетных вопросов повестки дня Организации, на встрече будут обсуждены вопросы подготовки к Саммиту Организации тюркских государств, который состоится в Самарканде 11 ноября текущего года.

Ожидается участие министров иностранных дел Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей Венгрии и Туркменистана.