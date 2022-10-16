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В Стамбуле пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств

Политика Материалы 16 октября 2022 15:43 (UTC +04:00)
В Стамбуле пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств

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БАКУ /Trend/ - 17 октября в Стамбуле состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, помимо приоритетных вопросов повестки дня Организации, на встрече будут обсуждены вопросы подготовки к Саммиту Организации тюркских государств, который состоится в Самарканде 11 ноября текущего года.

Ожидается участие министров иностранных дел Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей Венгрии и Туркменистана.

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