Разрушение надгробий является очередным наглядным примером политики Армении по уничтожению азербайджанского наследия - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях распространились видеокадры разрушения радикально настроенными армянами азербайджанских кладбищ. Эти кадры, на которых запечатлено, как с использованием оскорбительных выражений совершаются акты вандализма в отношении могил азербайджанцев, разрушаются грузовиком надгробия, являются очередным наглядным примером проводимой Арменией на протяжении многих лет политики уничтожения азербайджанского наследия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана по поводу актов вандализма армян в отношении могил азербайджанцев.

Отмечается, что Армения не только целенаправленно уничтожила историческое, культурное, религиозное наследие, принадлежавшее исторически проживавшим на этой территории азербайджанцам, но и совершила беспрецедентные разрушения в Карабахе и прилегающих районах, которые находились под армянской оккупацией в течение почти 30 лет, разрушила историко-религиозные памятники, осуществила акты вандализма против кладбищ, тем самым пытаясь полностью стереть с этих территорий следы азербайджанцев. Были собраны и представлены в международные организации факты, касающиеся незаконных действий, осуществляемых Арменией, в том числе об актах урбицида, экоцида и культуроцида.

"Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, покидая территорию после окончания военных действий, так же нанесли ущерб инфраструктуре, памятникам, окружающей среде. До сих пор соответствующие структуры Армении не предприняли никаких шагов для предотвращения преступлений, совершаемых на почве ненависти, наказания преступников. Причина этого в том, что политика уничтожения азербайджанского наследия проводится в Армении на государственном уровне", - отмечает МИД.

В сообщении говорится, что визит в регион миссии ЮНЕСКО все еще не состоялся из-за деструктивной позиции Армении, несмотря на то, что Азербайджан пригласил миссию в регион после освобождения своих территорий.

"Распространенные видеоматериалы ясно показывают, почему Армения не заинтересована в визите международной миссии в регион. Эти акты вандализма, совершенные армянскими радикалами, являются ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами на хрупком постконфликтном этапе. Азербайджан собирает и документирует факты крупномасштабных разрушений на своих освобожденных территориях, варварских действий армянской стороны и предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы армянская сторона ответила за эти действия, в том числе за нанесенный ущерб. Международное сообщество не должно молчать о зверствах, совершенных Арменией против наследия не только Азербайджана, но и всего человечества", - говорится в комментарии ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)