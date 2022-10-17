Общий язык и культура являются основой солидарности тюркоязычных стран - МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов участвует в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в официальном аккаунте МИД Азербайджана в Twitter.

«Общая история, общий язык, общая идентичность и культура являются основой для более глубоких связей и солидарности между тюркоязычными странами», - говорится в публикации.

Также отмечается, что, наряду с другими приоритетными вопросами, повестка заседания включает в себя вопросы подготовки к саммиту ОТГ, который состоится 11 ноября 2022 года в Самарканде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)