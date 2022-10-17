Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с годовщиной ракетной атаки Армении на Гянджу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с годовщиной ракетной атаки армян на Гянджу.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре.

«ВС Армении, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, требования гуманитарного прекращения огня, достигнутого в ходе 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, на фоне собственных сокрушительных поражений на поле боя, нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах и районах Азербайджана, находящихся вдали от зоны конфликта и прифронтовой зоны - по жилым домам, больницам, другим медицинским пунктам, зданиям школ, детских садов, административным зданиям госучреждений, сельскохозяйственным угодьям с применением различных видов оружия, баллистических ракет, в том числе запрещенной артиллерии. Тем самым были совершены преступления против человечности и мира, военные преступления, в том числе зверские убийства гражданских лиц, причинен крупномасштабный ущерб гражданскому населению, государственному имуществу, объектам инфраструктуры, субъектам предпринимательской деятельности.

Первая ракетная атака на город Гянджа, расположенный в 60 километрах от зоны боевых действий, была совершена ВС Армении 4 октября 2020 года, погиб один мирный житель и 39 получили ранения. В результате второго нападения на Гянджу на следующий день были ранены три мирных жителя. 8 октября 2020 года в ходе очередной ракетной атаки на Гянджу были ранены три мирных жителя, серьезно повреждены инфраструктура, дома и транспортные средства. Около 2 часов ночи 11 октября 2020 года ВС Армении нанесли очередные ракетные удары по городу Гянджа, в результате которых 10 человек, среди которых были женщины и дети, погибли, а 51 человек получил ранения. В результате запуска баллистической ракеты SCUD ("Эльбрус") в ночь на 17 октября в городе погибли 15 человек, в том числе пять женщин и шесть детей, 79 человек, в том числе 29 женщин и 19 детей, получили ранения, были повреждены жилые дома и другие постройки.

Во время бомбардировок армянскими ВС города Гянджа ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 несовершеннолетних детей, ранены 66 женщин и 48 несовершеннолетних детей, нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, религиозным объектам, транспортным средствам. Целью военно-политического руководства Армении при нанесении ударов по районам города, где компактно проживает мирное население, в ночное время было убийство как можно большего числа людей», - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к международным организациям, мировому сообществу в целом с призывом принять предусмотренные международным правом меры правовой ответственности в отношении Армении, ее военно-политического руководства, совершившим преступления против мира и человечности, военные преступления.

«Мы осуждаем преступления против мира и человечности и с глубокой скорбью чтим память погибших!» - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)