Главы МИД 27 стран ЕС согласовали отправку гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу (Дополнено)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 12:48

БАКУ /Trend/ - Главы МИД 27 стран ЕС согласовали отправку гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Сообщается, что сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе. Это решение нацелено на содействие восстановлению мира и безопасности в данном районе, укрепление мер доверия и делимитацию международной границы между двумя государствами.

Жозеп Боррель, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС, отметил, что чтобы обеспечить быстрое развертывание потенциала мониторинга ЕС, было решено, что к этому будут временно привлечены эксперты по мониторингу из состава миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Мониторинговая миссия будет носить временный характер, и в целом продлится не более двух месяцев.

Отметим, что вопрос размещения данной миссии нашел свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, которая будет действовать и на территории Азербайджана, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого, и после высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.