Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств - глава МИД

Политика Материалы 17 октября 2022 13:38 (UTC +04:00)
Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств - глава МИД

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Twitter.

"Рад участию в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Стамбуле. Признателен министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за гостеприимство. Азербайджан как член-учредитель Организации тюркских государств будет поддерживать и еще больше укреплять организацию!"- говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости