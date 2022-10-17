Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан еще больше укрепит Организацию тюркских государств.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Twitter.

"Рад участию в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Стамбуле. Признателен министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за гостеприимство. Азербайджан как член-учредитель Организации тюркских государств будет поддерживать и еще больше укреплять организацию!"- говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)