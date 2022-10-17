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На реконструкцию автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку выделены 1,2 миллиона манатов - Распоряжение

Политика Материалы 17 октября 2022 15:18 (UTC +04:00)
На реконструкцию автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку выделены 1,2 миллиона манатов - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 1,2 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в первой части распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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