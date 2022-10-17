К сожалению, Франция не может быть объективной - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - К сожалению, Франция и президент Франции Макрон не могут быть объективными.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств 17 октября в Стамбуле.

«В Праге состоялась четырехсторонняя встреча. Насколько я понимаю, даже это заседание проводилось для того, чтобы оказать давление на Азербайджан. Но перед вами не тот Азербайджан, который принимает все, что вы говорите, Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Провокатор очевиден. Все знали, кто является оккупантом. Почему 30 лет не решалась карабахская проблема? Причиной этого является безоговорочная поддержка Армении минской тройкой - Россией, США и Францией. Азербайджан 30 лет проявлял терпение. В результате он освободил свои земли от армянской оккупации. Согласно международному праву, Карабах является землей Азербайджана», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)