В Праге организована выставка-акция, посвященная военным преступлениям Армении (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В столице Чехии Праге прошла выставка-акция, отражающая военные преступления, совершенные вооруженными силами Армении во время Второй карабахской войны, передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Акция, прошедшая на Площади Крестоносцев перед Карловом мостом, была инициирована и организована Фаридом Амиралиевым, членом организации “Elson Grand” и активистом диаспоры.

На выставке-акции были продемонстрированы фотоматериалы, отражающие факты ракетных обстрелов, произошедших 2 года назад, азербайджанских городов Гянджа, Нафталан, Барда, Тертер, Мингячевир и других городов вооруженными силами Армении, в результате которых погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин, а также получили ранения различных степеней тяжести 454 человека.

Фотоматериалы были подписаны такими лозунгами как «Армянские вооруженные силы учинили беспрецедентные расправы не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирным населением!», «Молитесь за город Гянджа!», «Где человечность?», «Это мог бы быть ваш ребенок!», "Молитесь за Барду!».

Жители столицы, проявившие интерес к акции, были подробно проинформированы о военных преступлениях Армении.