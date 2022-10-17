Ответственность за нападение на мирное азербайджанское население лежит на руководстве Армении - Джавид Мусаев

БАКУ /Trend/ - Ответственность за обстрел баллистическими ракетами мирных городов Азербайджана, гибель в результате этого около 100 мирных жителей, ранение около 500 человек лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджана Джавид Мусаев на мероприятии в Гяндже, посвященном второй годовщине ракетных атак армян на Гянджу.

Он подчеркнул, что Азербайджан ответил Армении на поле боя.

«Армения с первых дней войны занималась распространением дезинформации против Азербайджана. Азербайджан боролся как на поле боя, так и в информационном пространстве, открыв свои двери для всех представителей международной прессы, чтобы они могли узнать правду», - сказал Мусаев.

Он призвал иностранных дипломатов, посетивших Гянджу, поделиться в своих странах информацией о последствиях ракетных атак на город.

(Перевод: Фидан Мустафаева)