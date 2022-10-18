В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит по инициативе омбудсмена Азербайджана, вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов Сабины Алиевой.

В мероприятии принимают участие омбудсмены и правозащитные организации Японии, Индонезии, Ирана, а также главный омбудсмен Турции, федеральный омбудсмен Пакистана.

На мероприятии проводится обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества по эффективной защите прав человека, а также обмен опытом между институтами омбудсменов стран, входящих в ассоциацию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)