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В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)

Политика Материалы 18 октября 2022 10:41 (UTC +04:00)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит по инициативе омбудсмена Азербайджана, вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов Сабины Алиевой.

В мероприятии принимают участие омбудсмены и правозащитные организации Японии, Индонезии, Ирана, а также главный омбудсмен Турции, федеральный омбудсмен Пакистана.

На мероприятии проводится обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества по эффективной защите прав человека, а также обмен опытом между институтами омбудсменов стран, входящих в ассоциацию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
В Баку проходит заседание Азиатской ассоциации омбудсменов (ФОТО)
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