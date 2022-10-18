БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включен 21 вопрос:

1. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (первое чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом от 4 декабря 2009 года № 930-IIIIQ (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (второе чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб", утвержденный законом от 10 января 1995 года № 947 (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О гранте" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

13. Законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "О социальном страховании", "Об основах финансов муниципалитетов", "О медицинском страховании" и "Об обременении движимого имущества" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О Счетной палате" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон "О ветеринарии" (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании" (третье чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в законы "О дорожном движении", "О нотариате" и "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)