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Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана - главный омбудсмен Турции

Политика Материалы 18 октября 2022 11:41 (UTC +04:00)
Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана - главный омбудсмен Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч на сегодняшнем заседании Азиатской ассоциации омбудсменов в Баку.

Во время второй Карабахской войны в результате бомбардировки Арменией городов Азербайджана баллистическими ракетами погибли мирные жители, сказал он.

"По приглашению омбудсмена Азербайджана мы побывали в этих городах и подготовили отчет о правах человека. Затем мы по приглашению омбудсмена посетили освобожденные территории Азербайджана и подготовили отчет о минах», - сказал Малкоч.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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