Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана - главный омбудсмен Турции

БАКУ /Trend/ - Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч на сегодняшнем заседании Азиатской ассоциации омбудсменов в Баку.

Во время второй Карабахской войны в результате бомбардировки Арменией городов Азербайджана баллистическими ракетами погибли мирные жители, сказал он.

"По приглашению омбудсмена Азербайджана мы побывали в этих городах и подготовили отчет о правах человека. Затем мы по приглашению омбудсмена посетили освобожденные территории Азербайджана и подготовили отчет о минах», - сказал Малкоч.

(Перевод: Фидан Мустафаева)