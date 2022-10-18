Назначен новый посол Азербайджана в Марокко - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Назима Адил оглу Самедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

Другим распоряжением, подписанным главой государства, Октай Судеф оглу Гурбанов был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко, а также в Исламской Республике Мавритания, Республике Сенегал, Республике Мали, Португальской Республике, Республике Тунис и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Исламской организации образования, науки и культуры (ICESCO).