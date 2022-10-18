Назначен новый посол Азербайджана в Италии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Фахраддин оглу Асланова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.

Другим распоряжением, подписанным главой государства, Мамед Бахаддин оглу Ахмедзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, а также в Республике Сан-Марино, Республике Мальта и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе, Международном Фонде развития сельского хозяйства ООН.