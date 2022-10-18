Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента Азербайджана от 25 декабря 2017 года №1760.

Согласно указу, в "Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" вносятся следующие изменения:

- в подпункте 2.2.6 перед словом "облигации" добавляются слова "в целях обеспечения деятельности",

- в пункте 6.2 слова "798 000 000 (семьсот девяносто восемь миллионов)" заменяются словами "893 000 000 (восемьсот девяносто три миллиона)",

- пункт 6.5 отменяется.

- реализация пункта 1.2 настоящего указа обеспечивается за счет 95,0 (девяносто пять) миллионов манатов, выделенных Фонду из государственного бюджета на 2022 год для увеличения уставного капитала Фонда из средств, предусмотренных в подпункте 1.11.6.6.1 указа Президента Азербайджанской Республики «О ряде вопросов, связанных с применением закона Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года № 401-VIQ «О государственной бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» от 23 декабря 2021 года №1526.

- министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, предусмотренном частью 2 настоящего указа.

- Фонду поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.