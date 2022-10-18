Обнародованы дата и повестка заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

первая версия опубликована в 19:27

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 21 октября.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку дня заседания включены 50 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта»

2. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о социальном обеспечении».

3. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к Конвенции "О международном договоре перевозки грузов" дополнительного протокола "Об электронных товарно-транспортных перевозках".

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" (первое чтение).

5. Законопроект о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах" (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О товарных знаках и географических указателях " (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в таможенных органах", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768-IG (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках" (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лотереях" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях" (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционных фондах" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики " Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О паспортах" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и по месту пребывания" (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в "Положение о специальных документах лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1997 года № 421-IG (первое чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (первое чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов" (первое чтение).

30. Законопроект о внесении изменений в "Положение о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 8 декабря 1999 года № 773-IG (первое чтение).

31. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 168-IIG (первое чтение).

32. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).

33. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об административном производстве" (первое чтение).

34. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре населения Азербайджанской Республики" (первое чтение).

35. Законопроект о внесении изменений в "Положение о порядке выдачи свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 10 апреля 2007 года № 267-IIIQ (первое чтение).

36. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

37. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

38. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

39. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О селекционных достижениях" (первое чтение).

40. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об аренде земли" (первое чтение).

41. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" (первое чтение).

42. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IG (первое чтение).

43. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

44. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды" (первое чтение).

45. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

46. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электронной подписи и электронном документе" (первое чтение).

47. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики, и лиц, осуществляющих административно-техническую службу" (первое чтение).

48. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

49. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" (первое чтение).

50. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном обслуживании" (первое чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)