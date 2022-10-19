Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - С 18:40 18 октября до 01:45 19 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман, Пембек и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Тезекенд и Астаф Дашкесанского района, а также Дарйурд Гедабекского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.