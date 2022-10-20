Армяне разрушают могилы азербайджанцев - почему ЮНЕСКО молчит?

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространены кадры, на которых видно, как армяне с помощью грузовика разрушают надгробия, принадлежащие азербайджанцам. Хотя точной информации о том, где были сняты кадры, нет, в телеграмм-каналах отмечается, что видео было снято на сельском кладбище Гызылбулаг Басаркечарского района Армении.

Есть сотни таких видео, разоблачающих акты вандализма, совершенные армянами против историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана. Официальные документы доказывают, что армяне разрушали историко-культурное наследие Азербайджана с первых дней оккупации как в самом Карабахе, так и на территории Армении по прямому указанию официального Еревана. По этой причине до сих пор ни один гражданин Армении не привлечен к уголовной ответственности за уничтожение азербайджанских памятников, попытку стереть с лица земли наше историко-культурное наследие. Из последнего видео еще раз становится ясно, что при попустительстве армянского государства и в условиях полной безнаказанности подобное уже превратилось в средство "развлечения" у армян.

При этом удивительным является молчание международных организаций, в частности ЮНЕСКО, относительно этих актов вандализма.

Куда смотрит ЮНЕСКО?

Эта организация в основном занимается реализацией программ в сферах образования, естественных, социальных и гуманитарных наук, культуры, коммуникации и информации.

Кроме того, ЮНЕСКО реализует ряд долгосрочных проектов - по охране окружающей среды, памятников всемирного наследия и сохранению нематериальной культуры - национальных танцев, музыки и обрядов, фестивалей и профессий, а также документального наследия (архивов) и обеспечению доступа к этим документам.

Как видно, одним из основных направлений деятельности ЮНЕСКО является охрана памятников культуры и культурного наследия. Но организация, можно сказать, не выполняет своих обязательств. Безответственное отношение ЮНЕСКО к своим обязательствам ясно видно по ее отношению к вопросу разрушения Арменией азербайджанских памятников и исторического наследия.

Почему ЮНЕСКО молчит об армянском вандализме?

Соответствующие органы Азербайджана - министерство иностранных дел и аппарат омбудсмена проинформировали ЮНЕСКО о фактах разрушения Арменией исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана как в период оккупации, так и после 44-дневной войны. Несмотря на то, что официальный Баку предложил ЮНЕСКО отправить в регион миссию по изучению фактов, организация не реагирует на все призывы в связи с этим и продолжает хранить молчание.

Как видно, многие международные организации, включая ЮНЕСКО, закрывают глаза на преступления, совершенные армянами против Азербайджана, и не хотят расследования актов вандализма Армении. Ведь правовая оценка этих актов вандализма со стороны ЮНЕСКО и других международных организаций станет своего рода признанием ими преступлений Армении. А проармянские государства и организации не заинтересованы в представлении Армении как преступной страны. При этом ЮНЕСКО, умалчивая о преступлениях Армении, наносит серьезный удар по своему международному имиджу.

Очередной акт вандализма, совершенный армянами, актуализирует вопрос о направлении в регион миссии ЮНЕСКО с целью изучения судьбы историко-культурных памятников, принадлежащих азербайджанцам, на территории Армении. Если ЮНЕСКО продолжит закрывать глаза на грубое нарушение положений Гаагской конвенции 1954 года, молчать об актах вандализма армян, уклоняться от дачи правовой оценки происходящему, число разрушенных памятников, могил, мечетей будет расти.

(Перевод: Фидан Мустафаева)