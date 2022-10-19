В 2020 году в результате армянского террора погибли 12 детей - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела Арменией густонаселенных городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны погибли 12 детей.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

В сообщении также упоминаются сведения о детях, ставших жертвами террора.

"Фарид Искендеров - 14 лет, Фидан Гурбанова – 14 лет, Шахрияр Гурбанов – 13 лет, Артур Маяков – 13 лет, Медина Шахназарли – 1 год, Марьям Халилли – 6 лет, Орхан Исмаилзаде - 16 лет, Нигяр Аскерова – 15 лет, Назрин Аскерова – 10 месяцев, Орхан Халилли – 11 лет, Айсу Искендерова – 7 лет, Шахмалы Рагимов - 13 лет", - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)