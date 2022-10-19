Пользуясь своей безнаказанностью, Армения продолжает посредством диверсионных групп минировать территории Азербайджана - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Не подвергаясь какому-либо международному давлению, Армения продолжает посредством диверсионных групп минировать территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

«Аппарат омбудсмена Азербайджана неоднократно обращался в связи с этим в международные организации. Правительство Армении, к сожалению, до сих пор не предприняло никаких шагов в связи с передачей Азербайджану точных карт минных полей. Пользуясь своей безнаказанностью, Армения продолжает минирование с помощью диверсионных групп территорий Азербайджана. По поводу этих нарушений международного права мы неоднократно обращались к международному сообществу как во время войны, так и в послевоенный период, готовили доклады, обращения и заявления на основе собранных фактов и направляли их в соответствующие международные организации», - сказала омбудсмен.

(Перевод: Фидан Мустафаева)