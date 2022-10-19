Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подписала два меморандума.
Как сообщает в среду Trend, меморандумы были подписаны сегодня в рамках Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию аппарата омбудсмена Азербайджана..
Один документ был подписан с Постоянной независимой комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества, а другой - с омбудсменом Марокко.
(Перевод: Фидан Мустафаева)