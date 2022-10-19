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Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)

Политика Материалы 19 октября 2022 12:11 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подписала два меморандума.

Как сообщает в среду Trend, меморандумы были подписаны сегодня в рамках Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию аппарата омбудсмена Азербайджана..

Один документ был подписан с Постоянной независимой комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества, а другой - с омбудсменом Марокко.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума (ФОТО)
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