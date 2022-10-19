Преступлениям Армении против Азербайджана должна быть дана должная оценка - украинский политолог

БАКУ /Trend/ - Международные институты не демонстрируют серьезной реакции на военные преступления.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал украинский политолог, научный сотрудник Общества Генри Джексона Тарас Кузио, принявший участие в семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

Он отметил, что военным преступлениям, совершенным против Азербайджана, уделяется не так много внимания.

"В западных медиа распространилась недостоверная информация об этом конфликте, Азербайджан считается виновной стороной в Карабахской войне, а Армения выставляется жертвой. Это связано с большой армянской диаспорой в странах Запада. Должно быть уделено внимание вопросу, связанному с убийством мирного азербайджанского населения во время Карабахской войны, обстрелом мирных жителей Азербайджана», - сказал Кузио.

Он добавил, что двойные стандарты должны быть предотвращены, преступления, совершенные Арменией против Азербайджана в первой и второй Карабахских войнах, должны получить должную оценку.

"Армения, которая удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, до сих пор не признана оккупантом, этой дискриминации должен быть положен конец", - сказал украинский политолог.

(Перевод: Фидан Мустафаева)