Состоялось открытие центра греческой культуры и исследований в Азербайджанском университете языков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие центра греческой культуры и исследований в Азербайджанском университете языков.

Как передает в среду Trend, в открытии приняли участие ректор Университета языков Кямал Абдулла и посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос.

Стороны обсудили плодотворное сотрудничество в областях культуры и образования между двумя странами.

Ректор университета выразил благодарность послу Греции за личный вклад в развитие центра и выразил надежду на дальнейшую успешную работу центра.

По его словам, Азербайджанский университет языков ведет работу над внедрением изучения древнегреческого языка.

«Мы уже ввели изучение санскрита, одного из древнейших языков. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в стенах университета начали преподавать древнегреческий», - сказал Кямал Абдулла.

Посол в свою очередь выразил надежду, что изучение классических языков в университете будет успешно развиваться.

«Я уже обсудил с одним из центров изучения древнегреческого языка в Греции вопрос о том, чтобы внедрить новую методику изучения языка в Азербайджане», - добавил Пиперигкос.

Отметим, что в мероприятии также принял участие посол Румынии Василе Соаре.