ЮНЕСКО приняло Бакинский процесс - несмотря на армянское сопротивление

БАКУ/Trend/ - Несмотря на сопротивление армянской стороны, сегодня на 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО принято второе решение, предложенное Азербайджаном, по теме «Бакинский процесс: содействие межкультурному диалогу и социальной интеграции для устойчивого мира и развития».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО в Twitter, передает в среду Trend.

«Мы выражаем глубокую признательность всем странам за их неоценимую поддержку», - говорится в сообщении.