Мины на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана нацелены на гражданское население - агентство

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены мины, установленные армянами не с военной целью, а именно против гражданского населения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня во время панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена, председатель правления Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Вугар Сулейманов.

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