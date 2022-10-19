Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Мины на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана нацелены на гражданское население - агентство

Политика Материалы 19 октября 2022 16:27 (UTC +04:00)
Мины на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана нацелены на гражданское население - агентство

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены мины, установленные армянами не с военной целью, а именно против гражданского населения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня во время панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена, председатель правления Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Вугар Сулейманов.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости