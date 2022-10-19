ЕС нуждается в таких партнерах, как Азербайджан - Дамьян Крневич

БАКУ /Trend/ - ЕС нуждается в таких партнерах, как Азербайджан

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор отдела анализа политики исследований и публикаций Института развития и политики при Университете ADA Дамьян Крневич в ходе панельных дискуссий на тему «Будущий подход ЕС к Южному Кавказу и Восточному партнерству».

«Сегодня Евросоюз понимает, что необходимо расширять свое сотрудничество за грани Союза, и Азербайджан в этом смысле один из главных партнеров», - сказал Крневич.

По его словам, Азербайджан вывел переговоры с ЕС по поводу нового всеобъемлющего соглашения, которые идут с 2017 года, на новый уровень.

«Евросоюзу необходимо выполнить ряд обязательств перед Азербайджаном не только по вопросу всеобъемлющего соглашения, но также по Меморандуму о взаимопонимании в сфере энергетики, который предусматривает увеличение поставок газа из Азербайджана в Европу в два раза, включая соответствующее финансирование со стороны ЕС для реализации этой инициативы», - сказал Крневич.

Он отметил, что посредническая роль ЕС в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая процесс делимитации границ, также крайне важна.

«Если ЕС не сможет выполнить эти обязательства перед Азербайджаном, то он потеряет свое влияние на всем Южном Кавказе», - сказал Дамьян Крневич.