МИД Азербайджана о проекте решения в связи с “Бакинским процессом” в ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - 19 октября был единогласно принят предложенный Азербайджаном проект решения по повестке 215-й сессии ЮНЕСКО под названием "Бакинский процесс: содействие межкультурному диалогу и социальной инклюзивности для устойчивого мира и развития/

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Было отмечено, что хотя Армения, являющаяся членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, попыталась предотвратить принятие проекта решения, проект был единогласно принят при поддержке 41 страны.

"Бакинский процесс", начатый в 2008 году по инициативе Президента Азербайджана, является одной из важнейших платформ по продвижению межкультурного диалога в мире и поддерживается ООН. Во Всемирном форуме по межкультурному диалогу, партнером которого являются такие международные организации, как ЮНЕСКО и ИСЕСКО, приняли участие около 1500 участников из 135 стран. Всемирный форум считается одной из основных платформ для межкультурного и межрелигиозного диалога людей во всем мире.