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Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации (ФОТО)

Политика Материалы 20 октября 2022 00:18 (UTC +04:00)
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 20 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Поздравляю наш народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации! Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!"

Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации (ФОТО)
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации (ФОТО)
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