Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 20 октября 2022 09:06 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - C 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюняшли, Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечярского района, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского и Моллабайрамлы Кяльбаджарского районов.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости