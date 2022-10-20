Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - C 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюняшли, Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечярского района, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского и Моллабайрамлы Кяльбаджарского районов.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)