Назначен новый пресс-секретарь МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Приказом министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Эльхан оглу Гаджизаде назначен на должность руководителя пресс-службы министерства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Айхан Гаджизаде родился в 1981 году. Окончил бакалавриат и магистратуру факультета международных отношений и международного права Бакинского государственного университета. Получил степень магистра в области стратегии безопасности в Университете национальной обороны США, участвовал в ряде учебных программ и тренингов за рубежом, является выпускником Высшей программы безопасности в Европейском центре наук о безопасности имени Джорджа Маршалла и стипендиальной программы ООН по вопросам разоружения.

С 2007 года занимал различные дипломатические должности в министерстве иностранных дел. В 2010-2014 годах работал в посольстве Азербайджана в Австрии, третьим и вторым секретарем при организациях и учреждениях в постоянном представительстве ОБСЕ и ООН в Вене, в 2017-2022 годах - первым секретарем и советником в посольстве Азербайджана в США. С июля 2022 года являлся заместителем начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана.

Женат, имеет троих детей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)