БАКУ /Trend/ - Во Франции арестован нападавший на посольство Азербайджана в Париже.

Как передает Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter в четверг сообщил французский историк Максим Гауин.

По его словам, сегодня утром парижская полиция арестовала Лориса Туфаняна, бывшего председателя молодежного отделения Армянской революционной федерации Дашнакцутюн во Франции, который в 2015 году стал одним из основателей диссидентской группы Charjoum.

"Вероятно, арест связан с бурной акцией против культурного центра при посольстве Азербайджана", - сообщил Гауин.

Отметим, что в сентябре этого года армянская радикальная группировка попыталась напасть на культурный центр посольства Азербайджана во Франции. Армяне забросали здание культурного центра красками, в результате вмешательства полиции провокаторы были удалены с места происшествия.