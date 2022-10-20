Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма - глава УМК

ШУША /Trend/ - Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма.

Как сообщает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на состоявшейся сегодня в Шуше встрече глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что азербайджанский народ ценой крови своих шехидов освободил от оккупации свои исконные земли, восстановил справедливость.

"В наших мечетях звучат азаны, мы занимаемся созиданием на своих землях. Весь мир стал свидетелем армянского вандализма, военных преступлений, геноцида, учиненного в Ходжалы, целенаправленного разрушения наших городов и сел, умышленного поджога земель, отравления наших водоемов, разрушения кладбищ, мечетей и храмов, а установленные армянами мины до сих пор продолжают уносить жизни сотен мирных жителей”, - сказал шейхульислам.

Председатель УМК отметил, что именно армянские религиозные круги призывают к ненависти.

"Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма, пропагандирует месть, ведет клеветническую кампанию против Азербайджана на международной арене. Реваншистские заявления совершающего поездки в Ханкенди руководства Армянской церкви, которое на протяжении многих лет оправдывало преступные действия армянских политических лидеров, вызывают сожаление. С Библией и автоматом в руках они благословляли на смерть, оккупацию, угнетение и насилие, что не сочетается с религиозными ценностями, и приносят армянскому народу вместо обещанного счастья всё новые трагедии. Армянская церковь должна проявить мудрость, проповедовать идеи, которые спасут народ, принесут ему процветание и прогресс. Из освобожденного города Шуша призываю армянскую церковь, Эчмиадзин положить конец ненависти, саботажу и реваншизму. Выполняя свой духовный долг перед Всевышним, призывайте к жизни, а не к смерти, новым бедствиям и трагедиям! Проповедовать правду вместо ложных обещаний будет вашей самой большой исторической заслугой перед армянским народом”, - сказал глава УМК.

(Перевод: Нубар Кулузаде)